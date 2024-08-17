في العاصمة الرياض.. الفريق السعودي Team Falcons يحسم لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وشهد اليوم الرابع من بطولات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية منافسة قوية بين اللاعبين والفرق في المراحل الإقصائية والنهائية لبطولات StarCraft II و Call of Duty: Modern Warfare III و EA FC 24 على مختلف مسارح SEF أرينا. وسيُلعب نهائي StarCraft II عند الساعة 8 مساءً في stc أرينا، ويبدأ نهائي Call of Duty: Modern Warfare III في الساعة 8:30 مساءً في Amazon أرينا، فيما تُلعب المباراة الختامية لبطولة EA FC 24 في Qiddiya أرينا، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.