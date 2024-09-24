"تريفيزو الإيطالي" يستقطب نجمي أكاديمية مهد "خلوفة والجابر"

بدأت أكاديمية مهد الرياضية تقديم أولى مواهبها السعودية خارج الحدود، لتشع أنوارها دوليًا، هذه المرة من خلال توقيع الموهبتين القادمتين نايف الجابر، وفيصل خلوفة عقدًا احترافيًا مع نادي تريفيزو الإيطالي، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها الطموحة لتطوير المواهب الرياضية.
وسينضم نجما المستقبل خلوفة ( 14 عامًا)، والجابر (16 عامًا) لمدة عامين للنادي الذي ظهر قبل أكثر من 100 عام، ومثله عدد من أساطير الكالتشيو والآزوري، أبرزهم لوكا توني، ماسيمو أمبروزيني، ليوناردو بونوتشي، ماركو بوريلو، سمير هاندانوفيتش، كريستيان ماجيو، والعديد من نجوم إيطاليا والكالتشيو.
وتمكنت "مهد" من اكتشاف الموهبتين خلال رحلة استكشاف المواهب التي أُقيمت نهاية عام 2021، حيث تم التركيز على تعزيز مهاراتهما من خلال برامج فنية متكاملة، إضافة إلى ذلك شارك اللاعبان في بطولات دولية ودية نظمتها الأكاديمية داخل المملكة، فضلاً عن مشاركات خارجية متنوعة.