"تريفيزو الإيطالي" يستقطب نجمي أكاديمية مهد "خلوفة والجابر"

وسينضم نجما المستقبل خلوفة ( 14 عامًا)، والجابر (16 عامًا) لمدة عامين للنادي الذي ظهر قبل أكثر من 100 عام، ومثله عدد من أساطير الكالتشيو والآزوري، أبرزهم لوكا توني، ماسيمو أمبروزيني، ليوناردو بونوتشي، ماركو بوريلو، سمير هاندانوفيتش، كريستيان ماجيو، والعديد من نجوم إيطاليا والكالتشيو.