الاتحاد يجهز عرضًا جديدًا لأتليتكو مدريد الإسباني لضم أنخيل كوريا

تعمل إدارة نادي الاتحاد على تجهيز عرض جديد لتقديمه إلى مسؤولي أتليتكو مدريد الإسباني للتعاقد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووفقًا لما نشره الصحفي "نيكولا شيرا" بحسابه الشخصي بمنصة "إكس" فإن الاتحاد يقوم بإعداد عرض جديد لتقديمه إلى أتلتيكو مدريد لمحاولة التعاقد مع كوريا، الذي تم الاتفاق معه على اتفاق مبدئي على عقد حتى عام 2027 .
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الأرجنتيني منفتح على فكرة الانضمام إلى الدوري السعودي، كما أن أتلتيكو مدريد يطلب 30 مليون يورو للموافقة على بيعه .
بدأ أنخيل كوريا البالغ من العمر 28 عامًا، مسيرته الاحترافية مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني في الفترة من 2012 وحتى 2014، ثم انتقل إلى صفوف أتليتكو مدريد في 2015، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2015.
ويحتل الاتحاد المركز السابع فى ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.