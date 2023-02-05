المكسيكي آنسر بطلاً للنسخة الخامسة من بطولة السعودية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

وعلّق نوح علي رضا - الرئيس التنفيذي لقولف السعودية – مع ختام منافسات النسخة الخامسة من الحدث العالمي، قائلاً: "أبارك لأبراهام آنسر بطل السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، وأهنئه على أدائه المميز طوال فترة البطولة. شهدت النسخة الخامسة من البطولة مشاركة لاعبي قولف عالميين مثلّوا 28 دولة وهو الأمر الذي يُجسد فعلاً كونها بطولة دولية. وصلت رياضة القولف منذ تأسيس قولف السعودية وانطلاق البطولة إلى أبعاد جديدة وأصبحت منتشرة بشكل أكبر وممارسة من قبل الآلاف في المملكة. هي بالفعل نسخة مميزة حيث احتفلنا فيها بانضمام فيصل سلهب وسعود الشريف إلى زميلهما عثمان الملا كثاني وثالث محترف لرياضة القولف من أبناء المملكة، وهذا الجانب هو ما سنقوم بالتركيز عليه للاستمرار في إلهام الأجيال القادمة لتحقيق أحلامهم في رياضة القولف".