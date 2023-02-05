المكسيكي آنسر بطلاً للنسخة الخامسة من بطولة السعودية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

حقق المكسيكي إبراهام آنسر لقب بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، ليرفع كأس البطولة ويحصل على مبلغ مليون دولار من القيمة الكبرى للجائزة المالية البالغة 5 ملايين دولار أمريكي.
وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والسعودي ياسر الرميان، توّج نوح علي رضا – الرئيس التنفيذي لقولف السعودية البطل آنسر باللقب المستحق بعد أن قدّم المكسيكي أداءً قوياً طوال فترة المنافسات بتصدره للترتيب منذ اليوم الأول حتى اللحظة الأخيرة.
ونجح آنسر في حسم اللقب بعد أن سجّل 19 ضربة تحت المعدل وضعته في المركز الأول أمام الأمريكي كاميرون يونغ الذي استمر في تقديم مستوى مميز حتى النهاية محافظاً على مركز الوصافة لليوم الثالث على التوالي بتسجيله 17 ضربة تحت المعدل، وبفارق ضربتين عن الأسترالي لوكاس هيربيرت صاحب المركز الثالث.
وقال آنسر: "أنا سعيد جداً بهذا الفوز، وأتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ نوح وفريق قولف السعودية وجميع منسوبي الجولة الآسيوية والشركاء والرعاة، وكل من ساهم في إقامة بطولة السعودية الدولية. كان الملعب في حالة مميزة واستثنائية، أعتقد بأنه كان في أفضل حالة شاهدته بها منذ أول زيارة لي إلى المملكة. سددت الضربات بشكل جيد خلال مختلف أيام البطولة، وتمكنت من تصحيح الأخطاء مباشرة عندما لم تكن الضربات بتلك الجودة. وفخور بالنتيجة النهائية وبالطريقة التي بدأت بها عام 2023 وأتمنى أن أستمر في تحقيق المزيد من النجاحات".
وعلّق نوح علي رضا - الرئيس التنفيذي لقولف السعودية – مع ختام منافسات النسخة الخامسة من الحدث العالمي، قائلاً: "أبارك لأبراهام آنسر بطل السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، وأهنئه على أدائه المميز طوال فترة البطولة. شهدت النسخة الخامسة من البطولة مشاركة لاعبي قولف عالميين مثلّوا 28 دولة وهو الأمر الذي يُجسد فعلاً كونها بطولة دولية. وصلت رياضة القولف منذ تأسيس قولف السعودية وانطلاق البطولة إلى أبعاد جديدة وأصبحت منتشرة بشكل أكبر وممارسة من قبل الآلاف في المملكة. هي بالفعل نسخة مميزة حيث احتفلنا فيها بانضمام فيصل سلهب وسعود الشريف إلى زميلهما عثمان الملا كثاني وثالث محترف لرياضة القولف من أبناء المملكة، وهذا الجانب هو ما سنقوم بالتركيز عليه للاستمرار في إلهام الأجيال القادمة لتحقيق أحلامهم في رياضة القولف".
الجدير بالذكر أن قولف السعودية تعمل على الارتقاء بمنافسات الرجال والسيدات لإلهام جيلها القادم لتكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذه الرياضة، وتهدف من استضافة أكبر الأحداث العالمية التي تُعد جزءاً أساسياً من إستراتيجية القولف في المملكة إلى تنمية هذه الرياضة وزيادة أعداد المهتمين والممارسين لها.
ومن المنتظر إقامة بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 16 حتى 19 فبراير، بمشاركة 120 لاعبة من نخبة الأسماء في عالم قولف السيدات حيث سيتنافسن على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات بواقع 5 ملايين دولار أمريكي، يتساوى مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال.