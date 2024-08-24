واقع الرؤساء التنفيذيين في الأندية الرياضية: مهام واسعة في مقابل حضور "شرفي" للرؤساء التقليديين

ومن الواضح من خلال المحصلات والنتائج أنه بخلاف قلة من الأندية، أو أقل من ذلك، فإن الأوضاع ما زالت في حال متردية، واستبدالات لبعض الرؤساء التنفيذيين، فيما طغت الانتقادات على أداء بعضهم الآخر دون توضيح منهم؛ وهو ما أبقى فئة كبيرة من الجماهير داخل دوامة الأسئلة حول محاسبتهم أو تقييم أدائهم في ظل "عدم التحسين"، أو ربما وفقًا لرؤية فئة من الجماهير أنهم (لم يفعلوا ولم يسمحوا بالتحسين)، وهو أمر غريب، يُفترض من المسؤولين عنهم في جهاز الرياضة أو الصندوق الخروج بإيضاحات عند الضرورة؛ لعدم ترك كرة الثلج تكبر وتكبر بلا نهاية.