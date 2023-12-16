المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.. "خونغواتماي" يتقدم بفارق ضربة واحدة قبل ختام بطولة السعودية المفتوحة

شهدت منافسات اليوم الثالث من بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة منافسة قوية بتقدم فاشارا خونغواتماي إلى الجولة الأخيرة بفارق ضربة واحدة عن 12 تحت المستوى بعد أن صنع لاعب الجولف التايلاندي ست نقاط دون المعدل في طريقه إلى دور 67، اليوم السبت.