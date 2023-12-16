المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.. "خونغواتماي" يتقدم بفارق ضربة واحدة قبل ختام بطولة السعودية المفتوحة

شهدت منافسات اليوم الثالث من بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة منافسة قوية بتقدم فاشارا خونغواتماي إلى الجولة الأخيرة بفارق ضربة واحدة عن 12 تحت المستوى بعد أن صنع لاعب الجولف التايلاندي ست نقاط دون المعدل في طريقه إلى دور 67، اليوم السبت.
من جهة أخرى أنهى دينويت بوريبونسوب، الذي يتقاسم الصدارة مع خونغواتماي متجهًا إلى الدور الثالث، تسديدة واحدة خلفه بينما سجل كل من ترافيس سميث وفير أهلاوات أفضل جولاتهما في الأسبوع.
ويحتل خونغواتماي المركز الثامن في وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية ضمن المراكز الخمسة الأولى في 2023، وبإنهاء أربع نقاط (طيور) في خمسة ثقوب فإنه يضمن التقدم في ملعب نادي الرياض للجولف.
وبهذه المناسبة قال خونغواتماي: "كان وضعي مثاليًا، ثم واجهت بعض التحديات. لقد فاتني ممر على المستوى الخامس عشر. حاولت الاستمرار في التسجيل حتى أضمن عدم فقدان التركيز وأكمل اليوم بشكل مثالي.
وأضاف: "لدي فرصة الأحد إذا في حال قدمت مستوى يشابه الذي قدمته اليوم خصوصًا بالمنافسة على ملعب الجولف الذي يعد ملعبًا مثاليًا فهو واسع جدًا وطويل ولدي فرصة لتسديد الضربات في الثقوب.
وحصل الأسترالي سميث على المركز الثاني واثنين من المراكز الثلاثة الأولى في عام 2023، وشملت جولته "64" ست ضربات أقل من المعدل وصفها بأنها «مذهلة».
واحتل الأسترالي المركز السادس في بطولة السعودية الدولية في فبراير الماضي ليؤكد حبه للعب في المملكة العربية السعودية وهذا ما أكسبه مزيدًا من الخبرة.
وقال سميث: "أنا دائمًا متحمس للمجيء إلى هنا لأنهم يقومون بتطوير اللعبة بشكل رائع. وأضاف: "تتميز ملاعب الجولف بالسعودية بمتعة اللعب خصوصًا ملعب الرياض وكذلك رويال جرينز كونتري كلوب فهي ملاعب واسعة وتناسبني وأشعر بالكثير من المتعة بالمجيء إلى هنا.
وحول أدائه قال: "لقد كان شعورًا رائعًا فقد لعبت بشكل جيد بما يكفي للفوز هذا العام وآمل أن أتمكن من إنجاز المهمة هذا الأسبوع".
وسجل الكوري وي-لون شانغ أفضل جولة في اليوم برصيد 63 لينتقل إلى ست ضربات تحت المعدل، بينما أنهى أربعة لاعبين، بمن فيهم قائد ليف جولف هنريك ستنسون ثلاث تسديدات والكل لديه الفرصة لرفع الكأس يوم الأحد في ختام البطولة.