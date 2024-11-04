"دوري روشن".. هدف لاعب الشباب "جوانكا" يفوز بـ"جائزة الأجمل"

ونال هدف لاعب الشباب، النسبة الأعلى من أصوات المشاركين في الاستفتاء بنسبة وصلت إلى 76% من الأصوات، متفوقاً على هدف الأرمني لوكاس زيلاريان، لاعب الفتح بمرمى الفيحاء، الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 18%، فيما حل هدف الكاميروني كريستيان باسوغوغ، مهاجم الأخدود في مرمى العروبة في المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 6% من أصوات المصوتين.