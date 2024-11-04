"دوري روشن".. هدف لاعب الشباب "جوانكا" يفوز بـ"جائزة الأجمل"

فاز هدف لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأرجنتيني "جوانكا"، في مرمى الوحدة، بجائزة الهدف الأجمل في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن نال الهدف تقدير الجماهير.
وحصل هدف النجم الأرجنتيني على النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة التاسعة، من منافسات دوري روشن.
وترشحت 3 أهداف للقب الهدف الأجمل في الجولة التاسعة من بين 25 هدفاً، سجلت في الجولة التي شهدت إثارة كبيرة، وتميزت بعدد من الأهداف الرائعة.
ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف "جوانكا" على الغالبية العظمى من أصوات المصوتين، البالغ عدهم (6847) صوتاً.
ونال هدف لاعب الشباب، النسبة الأعلى من أصوات المشاركين في الاستفتاء بنسبة وصلت إلى 76% من الأصوات، متفوقاً على هدف الأرمني لوكاس زيلاريان، لاعب الفتح بمرمى الفيحاء، الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 18%، فيما حل هدف الكاميروني كريستيان باسوغوغ، مهاجم الأخدود في مرمى العروبة في المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 6% من أصوات المصوتين.