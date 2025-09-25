بالفيديو.. حمد اليامي: "عدنا بقوة والتزام الفريق أثمر الفوز"

وكان الهلال قد قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الأخدود إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1، في انطلاقة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بإدارة الحكم البلجيكي إريك لامبريشتس. وجرت المباراة على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ليرفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط محتلاً المركز الرابع مؤقتًا، فيما بقي الأخدود دون أي نقطة في ذيل الترتيب.