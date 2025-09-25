بالفيديو.. حمد اليامي: "عدنا بقوة والتزام الفريق أثمر الفوز"

في خطوة لافتة، أعرب لاعب نادي الهلال حمد اليامي عن رضاه بالفوز الثمين على فريق الأخدود، مؤكّدًا أن المباراة لم تكن سهلة بعد أن تقدم الضيف في بدايتها.
وقال اليامي في تصريحات لقناة "ثمانية": "الهدف في البداية صعّب علينا المباراة قليلاً، لكننا تداركنا الأمر وأحرزنا التعادل، ثم الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. الحمد لله حصلنا على ثلاث نقاط مهمة لجماهيرنا الغالية".
وأضاف: "كما شاهد الجميع، أنا حاضر لخدمة الفريق متى ما احتاجني المدرب، وإن شاء الله القادم أفضل".
الفوز عزّز مركز الهلال في سباق الدوري، وسط تفاعل واسع من جماهيره التي احتفت بالانتصار وبمستوى اللاعبين.
وكان الهلال قد قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الأخدود إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1، في انطلاقة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بإدارة الحكم البلجيكي إريك لامبريشتس. وجرت المباراة على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ليرفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط محتلاً المركز الرابع مؤقتًا، فيما بقي الأخدود دون أي نقطة في ذيل الترتيب.