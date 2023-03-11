تحضيرًا لبطولة كأس آسيا.. "أخضر الشاطئية" يتغلب على الكويت بهدفين

تَغَلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية وديًّا، على نظيره منتخب الكويت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على الملعب الترابي لشاطئ ڤولي جومتيان في بتايا.
وتأتي هذه المباراة الودية ضمن تحضيرات (أخضر الشاطئية) للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.
وكان منتخب الكويت قد تَقدم بهدف سجّله في الشوط الأول؛ ليتمكن اللاعب بلال بودة من تعديل النتيجة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية في الشوط الثالث، قبل أن يضيف زميله ماجد شمهاني الهدف الثاني في الشوط ذاته؛ ليطلق حكم اللقاء صافرته بفوز الأخضر.
وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، خلال المباراة إلى إشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بالطريقة المناسبة.