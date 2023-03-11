تحضيرًا لبطولة كأس آسيا.. "أخضر الشاطئية" يتغلب على الكويت بهدفين

تَغَلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية وديًّا، على نظيره منتخب الكويت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على الملعب الترابي لشاطئ ڤولي جومتيان في بتايا.