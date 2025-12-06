الجماهير تتسلّم تذاكر قمة السعودية والمغرب في كأس العرب

ويُلاقي الأخضر نظيره منتخب المغرب، في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين المقبل، على ملعب "لوسيل" في لوسيل، حيث تُحدّد المواجهة مصير الفريقين من ناحية ترتيب المجموعة.