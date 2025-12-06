الجماهير تتسلّم تذاكر قمة السعودية والمغرب في كأس العرب

وزّعت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تذاكر مجانية للجماهير الراغبة في حضور مواجهة الأخضر أمام نظيره المغرب، المقررة الاثنين المقبل، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 قطر "الجولة الثالثة والأخيرة".
وأوضح الحساب الرسمي لمجلس جمهور المنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، أن التذاكر تم توزيعها في أحد الفنادق بالعاصمة الدوحة.
ويُلاقي الأخضر نظيره منتخب المغرب، في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين المقبل، على ملعب "لوسيل" في لوسيل، حيث تُحدّد المواجهة مصير الفريقين من ناحية ترتيب المجموعة.
يُذكر أن الأخضر تأهّل رسميًا إلى دور ربع النهائي، بعد الانتصار أمس على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الجمعة (6 نقاط)، فيما يأتي المغرب ثانيًا (4 نقاط).