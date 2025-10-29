قرعة ربع نهائي كأس الملك: الاتحاد يواجه الشباب.. والأهلي يصطدم بالقادسية في قمة منتظرة

وأسفرت القرعة عن مواجهة مثيرة تجمع الاتحاد حامل اللقب مع الشباب، في اختبار صعب لحامل اللقب الساعي لمواصلة رحلة الدفاع عن الكأس. كما أوقعت القرعة الأهلي في مواجهة قوية أمام القادسية في جدة، في حين ينتظر الهلال مواجهة متوازنة أمام الفتح على ملعبه، بينما يلتقي الخلود مع الخليج في مواجهة يُنتظر أن تكون مفاجأة هذا الدور.