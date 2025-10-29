قرعة ربع نهائي كأس الملك: الاتحاد يواجه الشباب.. والأهلي يصطدم بالقادسية في قمة منتظرة

أسفرت قرعة دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026 عن مواجهات قوية ومثيرة بين كبار الأندية السعودية.
وجرت مراسم القرعة اليوم (الأربعاء) وسط ترقّب جماهيري واسع، حيث كانت مفتوحة دون تحديد مستويات للفرق الثمانية المتأهلة إلى هذا الدور من البطولة الأغلى في كرة القدم السعودية.
وكانت ثمانية أندية قد نجحت في حجز مقاعدها في ربع النهائي، وهي: الاتحاد، الهلال، الأهلي، الشباب، الفتح، الخليج، الخلود، والقادسية.
وأسفرت القرعة عن مواجهة مثيرة تجمع الاتحاد حامل اللقب مع الشباب، في اختبار صعب لحامل اللقب الساعي لمواصلة رحلة الدفاع عن الكأس. كما أوقعت القرعة الأهلي في مواجهة قوية أمام القادسية في جدة، في حين ينتظر الهلال مواجهة متوازنة أمام الفتح على ملعبه، بينما يلتقي الخلود مع الخليج في مواجهة يُنتظر أن تكون مفاجأة هذا الدور.
وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
الاتحاد × الشباب
الأهلي × القادسية
الهلال × الفتح
الخلود × الخليج
ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الثمانية يومي 28 و29 نوفمبر المقبل، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن مواعيد وأماكن إقامة المباريات بشكل رسمي.