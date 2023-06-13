أخضر الصالات يخسر مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العرب

خسر المنتخبُ السعودي الأول لكرة قدم الصالات من نظيره منتخب المغرب، بنتيجة 2-5، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة في جدة، ضمن مباريات دور الثمانية من منافسات بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة، المقامة حاليًّا في جدة.
سجّل هدفَي المنتخب السعودي اللاعب نواف عروان ، في حين سجل أهداف المنتخب المغربي كلٌّ من: خالد بو زيد، سفيان شعراوي، أناس العيان، رضا الخياري، إدريس رايس.
وبذلك يودع أخضر الصالات منافسات البطولة العربية لكرة قدم الصالات، من دور الثمانية، بعد أن تأهّل كثالث للمجموعة الأولى التي ضمت منتخبات: الجزائر، وليبيا، وطاجيكستان.