أخضر الصالات يخسر مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العرب

خسر المنتخبُ السعودي الأول لكرة قدم الصالات من نظيره منتخب المغرب، بنتيجة 2-5، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة في جدة، ضمن مباريات دور الثمانية من منافسات بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة، المقامة حاليًّا في جدة.