رياضة
النصر يرغب بالتعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم فالنسيا الإسباني
كشف موقع "footmercato" الإيطالي عن دخول الأوروغوياني إدينسون كافاني، لاعب فالنسيا الإسباني، دائرة اهتمام نادي النصر، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
وأفاد الموقع الإيطالي بأن هناك مفاوضات جارية الآن بين النصر وفالنسيا للحصول على خدمات كافاني، حيث أُقيمت اتصالات بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تحدث تطورات في الساعات القليلة القادمة.
ويلعب كافاني صاحب الـ36 عامًا، فى مركز الهجوم، وانضم إلى صفوف فالنسيا الإسباني في 2022، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي انتقل إليه لمدة موسمين.
كما يلعب مع المنتخب الأوروغواي منذ 2008، وسبق للمهاجم اللعب لنادي باليرمو، ونابولي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.