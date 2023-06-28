النصر يرغب بالتعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم فالنسيا الإسباني

وأفاد الموقع الإيطالي بأن هناك مفاوضات جارية الآن بين النصر وفالنسيا للحصول على خدمات كافاني، حيث أُقيمت اتصالات بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تحدث تطورات في الساعات القليلة القادمة.