التونسي "سعد بقير" يعود إلى دوري روشن.. عبر بوابة الوحدة

وسبق للاعب الوسط البالغ من العمر 30 عامًا، أنْ دافع عن ألوان فريق أبها لمدة خمسة أعوام؛ حيث انتقل "بقير" إلى نادي أبها، قادمًا من الترجّي التونسي صيف 2019 لمدة موسمين، ثم مدّد عقده موسمًا واحدًا حتى صيف 2022، قبل أن يجدّد له حتى 2025.