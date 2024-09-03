التونسي "سعد بقير" يعود إلى دوري روشن.. عبر بوابة الوحدة

أعلن نادي الوحدة، اليوم الثلاثاء، تعاقدَه رسميًّا مع اللاعب التونسي "سعد بقير"، في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن تفاصيل العقد؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكتب النادي عبر حسابه على منصة "إكس": "الموسيقار التونسي في كتيبة الفرسان.. سعد بقير وحداوي".
وسبق للاعب الوسط البالغ من العمر 30 عامًا، أنْ دافع عن ألوان فريق أبها لمدة خمسة أعوام؛ حيث انتقل "بقير" إلى نادي أبها، قادمًا من الترجّي التونسي صيف 2019 لمدة موسمين، ثم مدّد عقده موسمًا واحدًا حتى صيف 2022، قبل أن يجدّد له حتى 2025.
ونجحت إدارة الوحدة في تعزيز صفوف الفريق الكروي بعدد من الصفقات؛ أبرزهم الروماني "أليكساندرو كريتو"، والأورغواياني "إغناثيو دي أروابارينا"، والدولي الهولندي "جونينيو باكونا"، والدولي العراقي "يوسف أمين".