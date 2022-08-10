"الموسيقار الصغير" مصعب الجوير يدخل سوق الرياضة العالمية من الباب الكبير

إحصائيات مصعب الجوير

وتتلخص مسيرة الجوير الكروية في الالتحاق بنادي الهلال الذي مثّله في جميع الفئات العمرية.

• الدوري السعودي في الموسم الكروي الماضي 21-2022، وفيه خاض سبع مباريات رسمية سجل خلالها هدفين وحصل على بطاقة حمراء.

• دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الماضي 21-2022، حيث خاض مباراتين لم يسجل خلالها أي هدف وكان رصيده خالياً من البطاقات.

• كأس العرب للمنتخبات تحت سن 20 عاماً مرتين في القاهرة العام الماضي، وفي أبها قبل أسبوع.