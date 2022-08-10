"الموسيقار الصغير" مصعب الجوير يدخل سوق الرياضة العالمية من الباب الكبير

"كل شيء ممكن.. لا تستهن بقدراتك" نص أدبي فاخر كتبه قبل عام ونصف، لاعب الهلال والمنتخب السعودي "الموسيقار الصغير" مصعب الجوير، الحائز جائزة أفضل لاعب لشباب العرب في البطولة التي تُوّج فيها المنتخب السعودي كأسها في أبها أمام مصر السبت الماضي.
وُلد مصعب الجوير في 20 يونيو 2003، في الرياض، ويبلغ من العمر 19 عامًا، ونشأ في الفئات السنية بنادي الهلال، وفيه يغطي مركز خط الوسط، وبفضل مهاراته وحسه التهديفي أصبح واحدًا من أهم الأسماء في النادي سواء كانت وطنية أو أجنبية، ونتيجة انضباطه ونضجه الكروي خاض أول مباراة آسيوية مع الزعيم ضد الاستقلال الإيراني ثم رفع كاس آسيا 2021 عقب الفوز على بوهانغ الكوري في الرياض، ومن خلال البوابتين الزرقاء والخضراء دخل سوق الرياضة العالمية بشموخ.
الجوير هلالياً حتى 2025
أعلن نادي الهلال تمديد التعاقد مع اللاعب الجوير، ونشر الحساب الرسمي على تويتر صوراً، وكتب عليها: "الجوير هلالياً حتّى 2025" وهو الخبر الذي أسعد محبي الأزرق، وواصل الشاب الصغير نجوميته بتحقيق فريقه بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان 2021 أمام الفيصلي بالرياض، وبإصرار وعزيمة استطاع مصعب الجوير قائد منتخبنا الوطني أقل من 20 عاماً، أن يلفت الأنظار في الفترة الماضية، بفضل ما يتمتع به من مهارات عالية في كرة القدم جعلته يحقق نجاحات متوالية في عالم الساحرة المستديرة، كان آخرها تتويجه بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العرب للشباب 2022، وأسهم في محافظة الأخضر على لقبه.
واختارت اللجنة المنظمة للبطولة "الجوير"، كأفضل لاعب في مباراة دور المجموعات أمام موريتانيا، ولقاء الدور قبل النهائي ضد فلسطين، وأخيراً في النهائي أمام مصر، كما حصل على مبلغ 5 آلاف ريال سعودي، كجائزة مالية لأفضل لاعب في البطولة.
إحصائيات مصعب الجوير
وتتلخص مسيرة الجوير الكروية في الالتحاق بنادي الهلال الذي مثّله في جميع الفئات العمرية.
• الدوري السعودي في الموسم الكروي الماضي 21-2022، وفيه خاض سبع مباريات رسمية سجل خلالها هدفين وحصل على بطاقة حمراء.
• دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الماضي 21-2022، حيث خاض مباراتين لم يسجل خلالها أي هدف وكان رصيده خالياً من البطاقات.
• كأس العرب للمنتخبات تحت سن 20 عاماً مرتين في القاهرة العام الماضي، وفي أبها قبل أسبوع.
الإنجاز الحقيقي
يعتز مصعب الجوير كثيراً باللقاء الذي جمعه مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث نشر صورة من هذا اللقاء عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلّق عليها بقوله: "الإنجاز الحقيقي هو الوقوف بجانب سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله".
ويكشف حسابه على تويتر عن جانب آخر من شخصيته، حيث اعتاد الجوير نشر صوره من المباريات التي خاضها مع التعليق عليها بعبارات حماسية تكشف عن تمتعه بالإصرار على النجاح، وعبّرت تغريداته عن إيمانه بقدراته وثقته بالوصول إلى أهدافه.
ففي تعليقه على إحدى الصور كتب: "ثق بالله تعالى ولا تيأس فقد يكون ما ينتظرك في قادم الأيام شيئاً جميلاً وأنت لا تعلم"، وكتب على أخرى: "كل شيء ممكن.. لا تستهن بقدراتك"، كما علّق على ثالثة بقوله: "حارب من أجل ما تريد"، وعلى صورة أخرى قال: "بالثقة تكون قد وصلت قبل أن تبدأ".
ولم يغفل الجوير عن التعبير عن تعلّقه الشديد بفريقه الهلال، فنشر على تويتر صورة له من إحدى المباريات، وعلق عليها بقوله الهلال يعني أن تفرح أكثر".
أزمات ومواقف صعبة
وخلال مسيرته الرياضية واجه مصعب الجوير عديداً من المواقف الصعبة، كان أشهرها في العام الماضي حينما دخل في حالة من البكاء عقب مباراة فريقه أمام الفتح التي انتهت بهزيمة الهلال 2 - 3، في لقاء استضافه ملعب الأمير فيصل بن فهد، يوم 25 ديسمبر الماضي ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
ووقتها، تسبّب الجوير في هدف الفتح الثالث من ركلة جزاء سجلها المغربي مراد باتنا عند الدقيقة 86، ليقتنص "النموذجي" نقاط المباراة الثلاث، ما أدخل اللاعب الشاب في حالة حزن شديد جعلته يبكي بحرقة عقب المباراة، في وقت حاول فيه زملاؤه ومدربه ليوناردو جارديم تهدئته، حتى إن رئيس الهلال السابق الأمير محمد بن فيصل، وجّه إليه رسالة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "صحيح خسرنا 3 نقاط، لكن كسبنا لاعباً كبيراً ونجم المستقبل، قدّم مباراة كبيرة والأخطاء جزء لا يتجزّأ من كرة القدم، وأمامك مستقبل كبير، إن شاء الله".
وفي يونيو الماضي، واجه "الجوير" موقفًا صعبًا أيضًا حينما تعرّض لإصابة قبل مواجهة الفتح، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، ووقتها أصيب بكدمة في قدمه، ليغيب عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.