الشباب يتفق مع البرتغالي فيتور بيريرا لتدريب الفريق الأول
كشفت تقارير إعلامية اتفاق إدارة نادي الشباب مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم خلفًا للكرواتي إيجور بيسكان.
ووفقًا لما ذكره برنامج "برا الـ18"، الذي يذاع على شبكة قنوات "SSC"، فإن المدرب البرتغالي سيصل إلى العاصمة الرياض خلال الـ24ساعة القادمة لتوقيع عقد توليه الإدارة الفنية لفريق الشباب.
يُشار إلى أن صاحب الـ55 عامًا بدأ مسيرته التدريبية قبل قرابة 20 عامًا.
وولُد فيتور بيريرا في مدينة إسبينيو البرتغالية، وبدأ مسيرته لاعب كرة قدم في النادي الذي يحمل الاسم نفسه في عام ١٩٨١، واستهل مسيرته الاحترافية مع أفانكا في عام ١٩٨٦، واعتزل اللعب في عام ١٩٩٦، ودخل عالم التدريب بتولِّي مهمة تدريب فريق بادروينسي للناشئين.
ومنذ ذلك الحين أشرف على تدريب أندية بارزة في أوروبا وآسيا، مثل بورتو والأهلي السعودي وأولمبياكوس وفنربخشة وشنغهاي إس آي بي جي.
وعاش فيتور بيريرا في بورتو الحقبة الأكثر نجاحًا في مسيرته التدريبية؛ فعلى رأس الجهاز الفني للنادي البرتغالي فاز المدرب بألقاب الدوري في موسمَي ٢٠١١/ ٢٠١٢ و٢٠١٢/ ٢٠١٣، وسوبرتاسا كانديدو دي أوليفيرا عامَي ٢٠١١ و٢٠١٢.
وخلال إشرافه على تدريب أولمبياكوس فاز المدرب بلقب الدوري اليوناني الممتاز وكأس اليونان لكرة القدم في موسم ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
وفاز فيتور بيريرا بلقبين مع شانغهاي إس آي بي جي، هما الدوري الصيني الممتاز في عام ٢٠١٨، وكأس السوبر الصيني في عام ٢٠١٩.
وتعد محطة فلامنجو البرازيلي الأخيرة للمدرب البرتغالي قبل أن تتم إقالته إبريل الماضي 2023 بسبب سوء النتائج.