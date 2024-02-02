الشباب يتفق مع البرتغالي فيتور بيريرا لتدريب الفريق الأول

وولُد فيتور بيريرا في مدينة إسبينيو البرتغالية، وبدأ مسيرته لاعب كرة قدم في النادي الذي يحمل الاسم نفسه في عام ١٩٨١، واستهل مسيرته الاحترافية مع أفانكا في عام ١٩٨٦، واعتزل اللعب في عام ١٩٩٦، ودخل عالم التدريب بتولِّي مهمة تدريب فريق بادروينسي للناشئين.