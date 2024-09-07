الأزمةُ قائمةٌ حول "الجوهرة".. آخر تطورات ملعب مباراة الأهلي أمام بيرسبوليس بأبطال آسيا

ويستضيف النادي الأهلي فريق بيرسبوليس، على ملعب "الجوهرة المشعة" يوم 16 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2024/ 2025، ولكن الأمور تأزّمت؛ لأنّ الملعب الذي من المفترض إقامة اللقاء عليه هو نفس الملعب الذي ستقام عليه مواجهة الاتحاد والوحدة يوم 15 من نفس الشهر، بمنافسات الدوري السعودي.