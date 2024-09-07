الأزمةُ قائمةٌ حول "الجوهرة".. آخر تطورات ملعب مباراة الأهلي أمام بيرسبوليس بأبطال آسيا
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطوُّرات أزمة النادي الأهلي بشأن الملعب الذي ستقام عليه مباراته أمام بيرسبوليس الإيراني، في البطولة الآسيوية.
ويستضيف النادي الأهلي فريق بيرسبوليس، على ملعب "الجوهرة المشعة" يوم 16 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2024/ 2025، ولكن الأمور تأزّمت؛ لأنّ الملعب الذي من المفترض إقامة اللقاء عليه هو نفس الملعب الذي ستقام عليه مواجهة الاتحاد والوحدة يوم 15 من نفس الشهر، بمنافسات الدوري السعودي.
ويجب على الاتحاد الآسيوي استلام أي ملعب قبل المباراة بـ48 ساعة؛ لذا وجب تغيير إحدى المباراتين لملعب آخر؛ مما أدّى إلى زيادة الأزمة.
وبحسب ما أكده برنامج "برا الـ18" على قناة "SSC": فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض تغيير الملعب الذي ستقام عليه مباراة الأهلى أمام بيرسبوليس.
وأفادت الأخبار الصحيفة المتداولة بأن رابطة الدوري السعودي أيضًا تتمسّك بإقامة لقاء الاتحاد والوحدة على ملعب "الجوهرة المشعة".