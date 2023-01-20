"خالد بن فهد" تكفّل بالصفقة.. "النصر" يظفر بخدمات "بوشل" حتى 2027

قدّمت إدارة نادي النصر الشكر للداعم "الرمز" الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، على تكفله بصفقة انتقال لاعب "الفتح" نواف بوشل للنادي العاصمي.
وقال "النصر" من خلال حسابه في "تويتر": "ضمن دعمـه السخي.. وعطائه المتواصـل رمزنـا الداعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز يتكفـل بصفقة انتقـال اللاعب نواف بوشل شكرًا بلا حدود".
وكان النادي العاصمي قد أعلن اليوم عن التوقيع رسميًا مع نواف بوشل لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم (22 عامًا) وضمه إلى صفوفه.
وأوضح "النصر" في حسابه الرسمي على "تويتر" أن مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة وّقع مع اللاعب عقدًا يمتد حتى عام 2027م وتم شراء المدة المتبقية من عقده.