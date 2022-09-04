أخضر الصالات يواصل استعداده .. ووحدة النزاهة تلقي محاضرة للبعثة

وأدى (أخضر الصالات)، اليوم (الأحد)، تدريباته على صالة مدينة الملك عبدالله في بريدة، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات على فترتين (صباحية ومسائية)، كثّف خلالها التمارين اللياقية والبدنية والتكتيكية باستخدام الكرة تركزت في بناء الهجمات من الخلف، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة شارك فيها الجميع باستثناء الثنائي صالح القرني وفيصل آل مانع الذي فضل الجهاز الفني إراحتهما بناءً على توصية الجهاز الطبي.