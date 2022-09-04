أخضر الصالات يواصل استعداده .. ووحدة النزاهة تلقي محاضرة للبعثة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، تدريباته اليومية في معسكره التدريبي الذي يُقام حاليًا في منطقة القصيم، ويستمر حتى 6 سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في البطولة الدولية بكرواتيا (أسبوع كرة قدم الصالات)، في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة منتخبات بلجيكا وصربيا وسان مارينو.
والذي تأتي ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وأدى (أخضر الصالات)، اليوم (الأحد)، تدريباته على صالة مدينة الملك عبدالله في بريدة، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات على فترتين (صباحية ومسائية)، كثّف خلالها التمارين اللياقية والبدنية والتكتيكية باستخدام الكرة تركزت في بناء الهجمات من الخلف، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة شارك فيها الجميع باستثناء الثنائي صالح القرني وفيصل آل مانع الذي فضل الجهاز الفني إراحتهما بناءً على توصية الجهاز الطبي.
من جهة أخرى ألقى مسؤول وحدة النزاهة بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالمجيد برناوي، محاضرة توعوية وتثقيفية ومناقشة المستجدات فيما يخص وحدة النزاهة وأضرارها وتأثيرها السلبي على نتائج ومسيرة الفرق.