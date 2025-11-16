بمشاركة 96 مدربًا وطنيًا.. اختتام دورة الرخصة التدريبية الآسيوية بعد 5 أيام من البرامج الفنية

اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (B)، والتي أقامتها بمشاركة 96 مدربًا وطنيًا في كل من الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة، على مدى 5 أيام.