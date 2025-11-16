رياضة

بمشاركة 96 مدربًا وطنيًا.. اختتام دورة الرخصة التدريبية الآسيوية بعد 5 أيام من البرامج الفنية

اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (B)، والتي أقامتها بمشاركة 96 مدربًا وطنيًا في كل من الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة، على مدى 5 أيام.

وقدّم الدورة المحاضرون الوطنيون:

في الرياض: خالد القروني، أحمد حلوي، بدر الدوسري.

وفي الدمام: سمير هلال، أحمد الذكرالله.

وفي جدة: مشبب الحكيم، فهد مدهش، حمود الصيعري.

وفي المدينة المنورة: بندر الأحمدي، عباس غلام.

وشهدت الدورة شرحًا لأساليب التدريب، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب الفنية والبدنية، كما تم إجراء اختبارات نظرية وعملية ميدانية للمدربين المشاركين.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

