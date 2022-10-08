في الجولة السادسة بدوري روشن السعودي.. أهداف "موسونا" و"أيمن يحيى" و"حمدالله" الأجمل

كشفت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين اليوم السبت عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/ 2023.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلاً من تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على الهدف الثالث لنجم منتخب زيمبابوي موسونا لاعب الطائي في مرمى الخليج، الذي سجَّله بعد هجمة منظمة، تبادل خلالها الكرة مع أمير سعيود قبل أن ينفرد بالمرمى، ويسجل بكل براعة. علمًا بأن موسونا قاد فريقه لتحقيق فوزه الرابع هذا الموسم بتسجيله هاتريك في المباراة.
واختارت اللجنة أيضًا هدف أيمن يحيى لاعب النصر في مرمى أبها، الذي سجَّله من قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة مختتمًا به أهداف فريقه بالمباراة (3-0).
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم فريق الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في مرمى الفتح، بعد أن ترجم هجمة منظمة، نفذها زملاؤه قبل أن تصل إليه الكرة، ويضعها في الشباك بطريقة جميلة مانحًا فريقه التقدم بالهدف الثاني بعد أن كان متعادلاً (1-1).
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.