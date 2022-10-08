في الجولة السادسة بدوري روشن السعودي.. أهداف "موسونا" و"أيمن يحيى" و"حمدالله" الأجمل

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلاً من تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على الهدف الثالث لنجم منتخب زيمبابوي موسونا ‏لاعب الطائي في مرمى الخليج، الذي سجَّله بعد هجمة منظمة، تبادل خلالها الكرة مع أمير سعيود قبل أن ينفرد بالمرمى، ويسجل بكل براعة. علمًا بأن موسونا قاد فريقه لتحقيق فوزه الرابع هذا الموسم بتسجيله هاتريك في المباراة.