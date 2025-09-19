صافرة أسترالية تدير كلاسيكو الأهلي والهلال.. ونمساوية لمواجهة القادسية والخليج

كلف الاتحاد طاقمًا أستراليًا لإدارة قمة الجولة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الهلال، المقررة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث يقود اللقاء الحكم علي رضا حكمًا للساحة، بمساعدة كل من جورجي لاكرينديس (مساعد أول) وجيمس ليندسي (مساعد ثانٍ)، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف كاثرين جاسويتز وبمساعدة الحكم السعودي عيسى الخيبري.