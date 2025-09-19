صافرة أسترالية تدير كلاسيكو الأهلي والهلال.. ونمساوية لمواجهة القادسية والخليج

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طواقم التحكيم التي ستقود مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024/25 (#عزّنا_بطبعنا).
كلف الاتحاد طاقمًا أستراليًا لإدارة قمة الجولة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الهلال، المقررة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث يقود اللقاء الحكم علي رضا حكمًا للساحة، بمساعدة كل من جورجي لاكرينديس (مساعد أول) وجيمس ليندسي (مساعد ثانٍ)، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف كاثرين جاسويتز وبمساعدة الحكم السعودي عيسى الخيبري.
كما أسندت مواجهة القادسية والخليج إلى طاقم نمساوي يقوده الحكم سيباستيان جيشامر حكمًا للساحة، بمساعدة رولاند ريدل وسانتيو شراينر، بينما يتولى آلان كيجاس مسؤولية غرفة الفيديو، يعاونه الحكم السعودي عبدالعزيز عبدالكريم.
أما لقاء الفيحاء والشباب، فسيُدار بطاقم محلي بقيادة الحكم سامي الجريس، بمساعدة سعد الشبرمي وعلي العلي، فيما يشرف محمد الغامدي على غرفة الفيديو، بمساعدة محمد وزي.