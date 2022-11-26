بعد أداء مشرّف.. "الأخضر" يخسر أمام "بولندا" بثنائية

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عصر اليوم أمام منتخب بولندا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.
وانتهت المباراة بفوز بولندا بهدفين نظيفين دون مقابل بواقع هدف في كل شوط، حيث جاء الهدف الأول بسبب تمركز خاطئ من قبل قلبي الدفاع، والهدف الثاني من خطأ للاعب عبدالإله المالكي.
شهد الشوط الأول تفوقًا واضحًا للمنتخب السعودي على الرغم من تسجيل البولنديين للهدف الأول، حيث شهد هذا الشوط إهدار ركلة جزاء عن طريق سالم الدوسري.
تعملق لاعبو المنتخب السعودي في شوط المباراة الثاني الذي شهد سيطرة كاملة للسعوديين حتى الدقيقة 81 باستثناء فرصة وحيدة للمنتخب البولندي.
وأهدر لاعبو الأخضر عدة فرص مؤكدة للتسجيل مثل فرصة اللاعب سالم الدوسري واللاعب عبدالإله المالكي.
وبينما يترقب السعوديون لتسجيل منتخبهم لهدف التعادل أخطأ اللاعب عبدالإله المالكي أمام اللاعب ليفاندوفسكي الذي استغل الخطأ افضل استغلال ليسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب بولندا لأربعة نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً قبل مباراة الأرجنتين مع المكسيك، فيما توقف رصيد الأخضر السعودي عند ثلاثة نقاط.
ستحسم الجولة الثالثة والأخيرة مصير منتخبات تلك المجموعة التي تضم إلى جوار الأخضر كلاً من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.