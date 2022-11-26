بعد أداء مشرّف.. "الأخضر" يخسر أمام "بولندا" بثنائية

وانتهت المباراة بفوز بولندا بهدفين نظيفين دون مقابل بواقع هدف في كل شوط، حيث جاء الهدف الأول بسبب تمركز خاطئ من قبل قلبي الدفاع، والهدف الثاني من خطأ للاعب عبدالإله المالكي.