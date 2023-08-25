11 لاعباً ولاعبة بمنتخب ناشئي التايكوندو يتوجهون إلى البوسنة لخوض بطولة العالم

واللاعبون هم: عبدالعزيز محمد الدوسري، محمد إبراهيم العبدالعزيز، نايف غالب الحكمي، مشاري عادل با مسعود، دنيال محمد الطالب، سعود عبدالعزيز بن رامي، عبدالعزيز منصور شبعاني، عبدالله علي البوعينين، نواف نايف حسين، أما اللاعبتان فهما ديما سعيد الفرائضي، وريما سعيد الفرائضي.