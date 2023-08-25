11 لاعباً ولاعبة بمنتخب ناشئي التايكوندو يتوجهون إلى البوسنة لخوض بطولة العالم

غادر الرياض 11 لاعباً ولاعبة يمثلون المنتخب السعودي للتايكوندو، فجر اليوم الجمعة، لخوض منافسات بطولة العالم للناشئين في البوسنة خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس الجاري.
واللاعبون هم: عبدالعزيز محمد الدوسري، محمد إبراهيم العبدالعزيز، نايف غالب الحكمي، مشاري عادل با مسعود، دنيال محمد الطالب، سعود عبدالعزيز بن رامي، عبدالعزيز منصور شبعاني، عبدالله علي البوعينين، نواف نايف حسين، أما اللاعبتان فهما ديما سعيد الفرائضي، وريما سعيد الفرائضي.
وكان الأخضر السعودي قد خضع للعديد من المعسكرات الداخلية والخارجية؛ للوصول إلى جاهزية كاملة تحت إشراف الوطنيين محمد القحطاني وفهد الدويسان.
وذكر مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني أن اللاعبين المختارين يمثلون نخبة من أفضل العناصر الذين تميزوا في الموسم الرياضي من خلال البطولات المحلية، ومروا بمراحل إعداد وتقييم مختلفة في فترة الاستعدادات للمشاركة العالمية.
وأكد أن الجميع خضعوا لسلسلة من التدريبات المكثفة والاحتكاك بلاعبين من مدارس متباينة؛ لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة في أقوى المنافسات العالمية 2023، متمنياً أن يظهر الجميع بأفضل المستويات لترجمة تطلعات إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة العميد شداد العمري.
على صعيد آخر، اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو تجارب الأداء المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 2023 وذلك على مدى 6 أيام بدءًا من 15 أغسطس على صالة وزارة الرياضة بالرياض (الصالات الخضراء) بحضور رئيس الاتحاد العميد شداد العمري ونائبه محمد الوبران، حيث خضع المتنافسون والمتنافسات لتجارب أداء؛ لمعرفة قائمة المتأهلين وترتيبهم في دورة الألعاب.
وعُقد على هامش التجارب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم اللعبة داخلياً وخارجياً.
وأشرف على التجارب مديرة المسابقة هتوف العقيل، ورئيس اللجنة الفنية ثامر السعران، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي، ورئيس لجنة المسابقات أمين آل وحيد.