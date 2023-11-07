العين الإماراتي يقطع تذكرة العبور لثُمن النهائي بدوري الأبطال عبر بوابة الفيحاء

وتمكَّن المهاجم النيجيري أنتوني نواك إيمي من تقليص الفارق للفيحاء مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ(53)، بعد أن حول عرضية أسامة الخلف إلى داخل شباك خالد عيسى، لكن المغربي سفيان رحيمي نجح في تعزيز تقدم العين بإحرازه ثالث الأهداف، حينما تلقى تمريرة طولية من أليخاندرو روميرو، وضعته بمواجهة المرمى، ولم يتوانَ في إيداعها الشباك (64).