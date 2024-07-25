أخضر الشاطئية يواجه مولدوفا في افتتاح مباريات بطولة EBSL

وأنهى لاعبو أخضر الشاطئية تحضيراتهم للمباراة بإجراء حصة تدريبية على ملعب (إف إم إف أرينا) بقيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.