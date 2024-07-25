أخضر الشاطئية يواجه مولدوفا في افتتاح مباريات بطولة EBSL

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غداً الجمعة، نظيره منتخب مولدوفا، في افتتاح مباريات بطولة EBSL لكرة القدم الشاطئية، التي تستضيفها مدينة تشيسيناو التابعة لدولة مولدوفا خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري.
وأنهى لاعبو أخضر الشاطئية تحضيراتهم للمباراة بإجراء حصة تدريبية على ملعب (إف إم إف أرينا) بقيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
ويشارك في بطولة (EBSL 2024) لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها مدينة تشيسيناو، منتخبات مولدوفا (المستضيف) والسعودية وتركيا وبولندا.