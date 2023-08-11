اختتام المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن.. غدًا

تختتم غدًا المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، الذي نظّمه الاتحاد السعودي للهجن؛ وذلك بإقامة منافسات "الحيل والزمول" على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وستخوض فئة "الحيل والزمول" 20 شوطًا في اليوم الـ12 من المهرجان، بحيث تقطع خلاله المطايا 100 كيلومتر، مسافة كل شوط 5 كيلومترات، على فترتين؛ الصباحية تنطلق عند الساعة 6.30 صباحًا بعدد 12 شوطًا، والفترة المسائية في تمام الساعة: 3.00 عصرًا بعدد 8 أشواط.
وشهدت المرحلة التمهيدية في المهرجان مشاركة كبيرة بوصول عدد الدول المشاركة في نسخ المهرجان لـ12 دولة من أربع قارّات، ليصبح المهرجان الأكثر جذبًا في العالم بأعداد الدول، إضافة لتسجيله رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد المطايا المشاركة، وذلك بتجاوزها عشرة آلاف مطية.
كما ستشهد النسخةُ الحالية إقامةَ شوط ماراثون دولي مفتوح خاص للراكب البشري، مخصص للنساء، بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال.
ومن المقرر أن يُقام شوط الماراثون الدولي المفتوح بمسافة 2 كيلومتر في الـ28 من أغسطس الجاري؛ حيث سيكون التسجيل عبر منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد السعودي للهجن.