اختتام المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن.. غدًا

وستخوض فئة "الحيل والزمول" 20 شوطًا في اليوم الـ12 من المهرجان، بحيث تقطع خلاله المطايا 100 كيلومتر، مسافة كل شوط 5 كيلومترات، على فترتين؛ الصباحية تنطلق عند الساعة 6.30 صباحًا بعدد 12 شوطًا، والفترة المسائية في تمام الساعة: 3.00 عصرًا بعدد 8 أشواط.