سباقات الخيل.. نتائج مثيرة للأسبوع الثاني لموسم الطائف

اختتم نادي سباقات الخيل فعاليات الأسبوع الثاني من موسم الطائف، بـ27 شوطًا موزّعة على 3 حفلات أقيمت على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز بالحوية، على مدار أيّام الخميس والجمعة والسبت، بواقع 9 أشواط لكلّ حفل.
وشهدت السباقات حضورًا جماهيريًّا لافتًا، نتيجةً للبداية القويّة التي حقّقها النادي في انطلاقة الموسم الأسبوع الماضي.
وحقّقت "ملامح المجد" و"دعاء الذاكرين" الفوز للمالك عبدالمحسن محمد القبّاني، في الحفلين الرابع والخامس، وفازت الفرس "منوة" والجواد "قوينق قون" للمالك الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، في الحفلين الخامس والسادس.
تضمّن الحفل الرابع تسعة أشواط متنوّعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، مساء الخميس الماضي.
وحقّقت الفوز بالشوط الأول الذي أقيم على مسافة 1200م، الفرس "ملامح المجد"، للمالك عبد المحسن محمد القبّاني، وتدريبات عبد المحسن القبّاني، بقيادة الخيّال محمد الدهام.
فازت بالشوط الثاني على المسافة نفسها، الفرس "نسيمة"، للمالك خالد صقر عياد الفرماويّ، وتدريبات خالد الفرماويّ، بقيادة الخيّال عليّ الميمونيّ.
وفاز الجواد "حامورابي"، للمالك المهنّد خليفة سعيد السعيديّ، وتدريبات متعب الشاطريّ، بقيادة الخيّال عليّ الميمونيّ، بالشوط الثالث على المسافة نفسها أيضًا.
وأقيم الشوط الرابع على مسافة 1400، وفازت به الفرس "نور العناية"، للمالك طارق محمد عناية، وتدريبات محمد الخليفيّ، بقيادة الخيّال عبد الله الفيروز.
وعلى المسافة نفسها فاز الجواد "الصفّاح"، للمالك عادل دخيل مبارك الجمعان، وتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيّال عادل الفريدي، بالشوط الخامس.
وفازت الفرس "ركود الأنصاريّ"، للمالك ناصر محمد ناصر الشبيبيّ، وتدريبات ريعان البراهيم، بقيادة الخيّال عبدالله الخميس، بالشوط السادس على مسافة 1400م.
والشوط السابع الذي أقيم على مسافة 1600م، فاز به الجواد "قدرك عالي"، للمالك ناصر عبد الرحمن ناصر الربيعة، وتدريبات تركيّ السبيعيّ، بقيادة الخيّال عبدالعزيز الموسى.
وأقيم الشوط الثامن على المسافة نفسها، وفاز به الجواد "الجماني"، للمالك ماجد مهل وصل البقميّ، وتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيّال عادل الفريديّ.
وفازت بالشوط التاسع على مسافة 2000م، الفرس "مستكفية"، للمالك الشريف هزّاع شاكر العبدليّ، وتدريبات عبد العزيز الموسى، بقيادة الخيّال خالد الميمونيّ.
أقيم الحفل الخامس مساء الجمعة، وفازت بالشوط الأول على مسافة 1200م، الفرس "دعاء الذاكرين"، للمالك عبدالمحسن محمد القبانيّ، وتدريبات عبد المحسن القبانيّ، بقيادة الخيّال محمد الدهّام.
وفي الشوط الثاني، على المسافة السابقة نفسها، فاز الجواد "حوت القرين"، لإسطبل الخليبص، وتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيّال خالد الميمونيّ.
والشوط الثالث، الذي أقيم على مسافة 1400م، فاز به الجواد "أنكل"، للمالك الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، وتدريبات ثامر الديحانيّ، بقيادة الخيّال أصيل السرحانيّ.
وفازت بالشوط الرابع على المسافة السابقة نفسها، الفرس"منوة" لمالكها الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وتدريبات متعب الملوح، بقيادة الخيّال عليّ الميمونيّ.
والشوط الخامس على مسافة 1600م، فاز به الجواد "مشعل الكتائب"، للمالك عبد الرحمن خالد عبد الرحمن الفرحان، وتدريبات سلمان الوهيبيّ، بقيادة الخيّال كاميلو أوسبينا.
والمسافة السابقة نفسها فازت الفرس "محبوبة جود"، بالشوط السادس، للمالك عليّ عبدالله حسين الحمد، وتدريبات أحمد المويل، بقيادة الخيّال تركيّ العوفيّ.
والشوط السابع على مسافة 2000م، فاز به الجواد "الشريد"، لأبناء فهد منير العضيانيّ، وتدريبات فيصل العضيانيّ، بقيادة الخيّال نوّاف المضيانيّ.
والشوط الثامن على المسافة نفسها، فاز به الجواد "الوالي"، لمالكه الأمير محمد بن سيف الدين بن سعود، وتدريبات نايف وناس، بقيادة الخيال مهنّد الشمريّ.
والشوط التاسع على مسافة 2000م، فاز به الجواد "يزداد هيبة"، للمالك الشريف هزّاع شاكر العبدليّ، وتدريبات عبدالعزيز الموسى، بقيادة الخيّال عادل الفريديّ.
وواصل ميدان الملك خالد بن عبد العزيز بالحوية، حفله السادس لموسم سباقات الطائف 2023، مساء السبت، على تسعة أشواط متنوّعة الدرجات والتصنيفات لمختلِف الأعمار والفئات.
وفاز بالشوط الأول على مسافة 1200م، الجواد "إمبلمديزرت"، للمالك عبد الرحمن خالد عبد الرحمن الفرحان، وتدريبات عبد الرحمن الفرحان، بقيادة الخيال عبدالله الكريديس.
وأقيم الشوط الثاني على المسافة نفسها، وفازت به الفرس "حذام"، للمالك إبراهيم مساعد إبراهيم المحياء، وتدريبات فهد الفهيد، بقيادة الخيال ريان الطويرش.
وفي الشوط الثالث على مسافة 1200م، فاز الجواد "رمز الشرف"، لأبناء عبد الله سعد الفرّاج، وتدريبات عبد الله الفرّاج، بقيادة الخيّال حمزة سعد.
وعلى المسافة السابقة نفسها في الشوط الرابع، فاز الجواد "عون"، لأبناء محمد بن عايش بن محمد الطيّار، وتدريبات فهد الطيّار، بقيادة الخيّال عبد العزيز اليعيش.
وأقيم الشوط الخامس على مسافة 1600م، وفاز به الجواد "طايل الخير"، للمالك مطلق فهد سعود بن خرصان، وتدريبات بسّام الموسى، بقيادة الخيّال إياد الطريسيّ.
والشوط السادس على المسافة نفسها، فازت به الفرس "منتخبة"، للمالك فوّاز محارب حمدان المشرافيّ، وتدريبات فواز المشرافيّ، بقيادة الخيّال إياد الطريسيّ.
وعلى المسافة نفسها في الشوط السابع، فاز الجواد "الحارث"، للمالك حسين عليّ حسين العذيقيّ، وتدريبات عايش الهذليّ، بقيادة الخيّال عبد الله الصاعديّ.
وأقيم الشوط الثامن على مسافة 2000م، وفاز به الجواد "قوينق قون"، لمالكه سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وتدريبات هشام عبد الواحد، بقيادة الخيّال محمد الدهام.
واختتم الحفل السادس بالشوط التاسع على مسافة 2400م، وفاز به الجواد "مدبك" لإسطبل الثماليّ، وتدريبات عبد الرحيم حمدام، بقيادة الخيّال ذرب التمياط.