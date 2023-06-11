سباقات الخيل.. نتائج مثيرة للأسبوع الثاني لموسم الطائف

اختتم نادي سباقات الخيل فعاليات الأسبوع الثاني من موسم الطائف، بـ27 شوطًا موزّعة على 3 حفلات أقيمت على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز بالحوية، على مدار أيّام الخميس والجمعة والسبت، بواقع 9 أشواط لكلّ حفل.