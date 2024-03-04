"وليد الفراج": النصر يُدار بطريقة خاطئة.. وفرَّط في فرصة كبيرة لتحقيق موسم تاريخي

وتابع الإعلامي الرياضي: "نجد بالنصر الشيء وعكسه، عنده مشكلة بالدفاع، ويتعاقد مع مهاجم، عنده مشكلة بحراسة المرمى فيأتي بلاعب وسط، كانت لدى النصر فرصة كبيرة لتحقيق موسم تاريخي".