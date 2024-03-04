"وليد الفراج": النصر يُدار بطريقة خاطئة.. وفرَّط في فرصة كبيرة لتحقيق موسم تاريخي

وجّه الإعلامي الرياضي "وليد الفراج"؛ رسالة قوية لإدارة نادي النصر في طريقة إدارتها الخاطئة للفريق، التي أدّت إلى تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة.
وقال "الفراج"؛ عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "مشكلة تراجع أداء نادي النصر ترجع إلى أن الفريق يُدار بمدرستَيْن وفكرتَيْن فنيتَيْن مختلفتَيْن إحداهما إيطالية والأخرى برتغالية".
وأضاف ساخراً: "المثل يقول المركب لو شالها اثنان تغرق، يجب أن يكون القرار ووجهة النظر والإستراتيجية للنادي واحدة فقط".
وتابع الإعلامي الرياضي: "نجد بالنصر الشيء وعكسه، عنده مشكلة بالدفاع، ويتعاقد مع مهاجم، عنده مشكلة بحراسة المرمى فيأتي بلاعب وسط، كانت لدى النصر فرصة كبيرة لتحقيق موسم تاريخي".