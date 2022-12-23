رغم تعرضه للخسارة الأولى.. "الأهلي" يحافظ على صدارة دوري السلة

واصل الأهلي تصدره الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الرابعة عشرة في المركز الأول، رغم تعرضه للخسارة الأولى هذا الموسم من أمام مضيفه الفتح (70-67) الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة، بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 27 نقطة.