رغم تعرضه للخسارة الأولى.. "الأهلي" يحافظ على صدارة دوري السلة

واصل الأهلي تصدره الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الرابعة عشرة في المركز الأول، رغم تعرضه للخسارة الأولى هذا الموسم من أمام مضيفه الفتح (70-67) الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة، بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 27 نقطة.
وحافظ النصر على مركزه الثاني، بعد فوزه على نظيره التعاون (68-66) ليرفع رصيده إلى (24) نقطة، بينما بقي رصيد التعاون عند 16 نقطة بالمركز الحادي عشر وما قبل الأخير.
وعلى صالة وزارة الرياضة في الرياض، تغلب الهلال على ضيفه السلام (101-81) ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، بالمركز الخامس فيما حل السلام بالمركز الثامن بـ19 نقطة.
وفاز الاتحاد، على نظيره العدالة، في اللقاء الذي أقيم على صالة وزارة الرياضة في جدة (87-81)، وبهذه النتيجة أصبح الاتحاد يملك 20 نقطة بالمركز السابع، في حين بقي رصيد العدالة عند 17 نقطة بالمركز التاسع.
وتغلب فريق أحد على مضيفه الوحدة (86-77) ليحافظ فريق أحد على المركز الثالث بـ25 نقطة بينما توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة بالمركز السادس.
وتأجلت مباراة ضباء والأنصار والتي كانت مقررة على صالة جامعة تبوك إلى وقت لاحق.