"الشريف" يُسلِّط الضوء على تميُّز اللاعبين السعوديين في آخر أيام البطولة السعودية المفتوحة

وعبَّر الرئيس التنفيذي لقولف السعودية ماجد السرور عن إعجابه بالإثارة التي قدمتها النسخة السابعة من البطولة، وقال: "تابعنا منافسات أسبوع مليئة بالنتائج المميزة؛ إذ شهدنا رقمًا قياسيًّا لهذا الملعب بنتيجة عشر ضربات تحت المعدل في أول أيام البطولة. ونحن فخورون باستضافة أول بطولة في السعودية ضمن الجولة الآسيوية التطويرية، ونطمح إلى أن يسهم تزايد أعداد الفعاليات المقامة في السعودية في منح الجيل الجديد من اللاعبين المحليين المزيد من الخبرة، كما نأمل أن يكون الأداء الرائع لسعود الشريف بداية لسلسة من النتائج المميزة للاعبين السعوديين في منافسات الجولة الآسيوية في السنوات المقبلة".