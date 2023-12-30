لاعب النصر النجم "كريستيانو رونالدو".. هداف العالم لعام 2023 برصيد 54 هدفًا

تربع قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي" كريستيانو رونالدو"، على قمة هدافي العالم 2023؛ إذ حصد لقب هداف العام برصيد 54 هدفًا.
وكتب النصر عبر حسابه على منصة "x": "لم يأتِ إلا ليكتب التاريخ.. حضر ليتسيَّد هدافي العالم من أرض السعودية.. قائد نادي النصـر السعودي، الأسطورة كريستيانو رونالدو، هدافًا للعالم لعام 2023 برصيد 54 هدفًا!".
وتفوَّق رونالدو على نجوم الدوريات الأوروبية بالرغم من بلوغه 38 عامًا، وتجاوز كلاً من النرويجي "هالاند" نجم مانشستر سيتي، والفرنسي "مبابي" مهاجم باريس سان جيرمان، وقائد المنتخب الإنجليزي ومهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين.
ومع نهاية الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي لا يزال "رونالدو" متمسكًا بقمة ترتيب الهدافين برصيد 20 هدفًا.