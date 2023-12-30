لاعب النصر النجم "كريستيانو رونالدو".. هداف العالم لعام 2023 برصيد 54 هدفًا

وتفوَّق رونالدو على نجوم الدوريات الأوروبية بالرغم من بلوغه 38 عامًا، وتجاوز كلاً من النرويجي "هالاند" نجم مانشستر سيتي، والفرنسي "مبابي" مهاجم باريس سان جيرمان، وقائد المنتخب الإنجليزي ومهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين.