أرينا سابالينكا وأُنس جابر تزوران معرض ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

قامت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، والتونسية أُنس جابر نجمة التنس العالمية، بزيارة معرض ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك على هامش البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.
وشهدت الزيارة لقاء نجمتي التنس العالمي فتياتٍ سعوديات من مراكز التدريب الإقليمية، وذلك خلال وجودهما في نهائيات البطولة الختامية؛ أكبر حدث رياضي نسائي يقام في تاريخ السعودية.
كما تسلمت سابالينكا وأُنس جابر قميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ويحمل الرقم 34؛ في إشارة إلى نسخة المونديال، الذي تعتزم السعودية استضافته في عام 2034، بعد أن حضرت مرشحة وحيدة وتنتظر الإعلان الرسمي المقرر ديسمبر المقبل.