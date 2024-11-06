أرينا سابالينكا وأُنس جابر تزوران معرض ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

كما تسلمت سابالينكا وأُنس جابر قميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ويحمل الرقم 34؛ في إشارة إلى نسخة المونديال، الذي تعتزم السعودية استضافته في عام 2034، بعد أن حضرت مرشحة وحيدة وتنتظر الإعلان الرسمي المقرر ديسمبر المقبل.