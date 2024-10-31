المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.. ثلاث نجمات يتقاسمن الصدارة في انطلاقة سلسلة أرامكو للفرق

شهد اليوم الافتتاحي من سلسلة بطولة أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تقام منافساتها في نادي الرياض للجولف، منافسة قوية بين النجمات العالميات، حيث تساوت ثلاث لاعبات في صدارة الترتيب بعد أداء مميز لكل من سفيرة جولف السعودية تشارلي هال، بيا بابنيك، ولونا سوبرون، إذ أنهين الجولة الأولى بمعدل سبع ضربات تحت المعدل، ما ينبئ بمنافسة قوية ومثيرة خلال الأيام القادمة.