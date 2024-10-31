المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.. ثلاث نجمات يتقاسمن الصدارة في انطلاقة سلسلة أرامكو للفرق

شهد اليوم الافتتاحي من سلسلة بطولة أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تقام منافساتها في نادي الرياض للجولف، منافسة قوية بين النجمات العالميات، حيث تساوت ثلاث لاعبات في صدارة الترتيب بعد أداء مميز لكل من سفيرة جولف السعودية تشارلي هال، بيا بابنيك، ولونا سوبرون، إذ أنهين الجولة الأولى بمعدل سبع ضربات تحت المعدل، ما ينبئ بمنافسة قوية ومثيرة خلال الأيام القادمة.
وبدأت النجمة الإنجليزية هال الجولة باندفاع قوي، محققةً أربع ضربات "بيردي" وضربة "إيجل" لتسجل ست ضربات تحت المعدل في التسع حفر الأولى، مما يدل على إصرارها لتحقيق فوزها الأول منذ عام 2022.
على الجانب الآخر، شاركت السلوفينية بيا بابنيك، التي سبق لها الفوز في سلسلة بطولة أرامكو في جدة عام 2021، صدارة الترتيب مع هال بعد أن تمكنت من تحسين أدائها بفضل مدربها الجديد مات بيلشام.
أما الإسبانية لونا سوبرون، فقد عادت بقوة بعد عام من الإصابات، منهيةً اليوم بمعدل سبع ضربات تحت المعدل، حيث وصفت الملعب بأنه "ملعب ممتاز" يساعد في التسجيل مع التوجيهات الصحيحة.
في سياق متصل، نجحت الجنوب أفريقية كاساندرا ألكسندر في تحقيق ضربة رائعة في الحفرة السادسة بعد أن سددت الكرة في الحفرة من ضربة واحدة لتسجل إنجازًا مميزًا.
وفي منافسات الفرق، قادت النجمة السويسرية كيارا تامبورليني فريقها إلى تسجيل 23 ضربة تحت المعدل، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً في البطولة.
وتسعى تامبورليني لأن تصبح أول قائدة في تاريخ البطولة تحقق لقبين متتاليين، بعد فوزها في الحدث الأخير الذي أقيم في شينزين، حيث يضم فريقها كلاً من آن شارلوت مورا، ميمي رودس، واللاعبة الهاوية تينيل تشو، التي ساهمت بـ 11 ضربة "بيردي" لتعزز نقاط الفريق.