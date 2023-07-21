الأهلي يتقدم بعرض مُغرٍ للبرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن تقديم نادي أهلي جدة، عرضاً مغرياً للبرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي؛ لتولي تدريب الفريق، بعقد لمدة لموسمين.
ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن نادي الأهلي، قدم عرضاً بقيمة 40 مليون إسترليني، خلال عامين، من أجل تدريب الفريق.
وأشارت الشبكة إلى أن نادي فولهام يواجه صعوبة كبيرة فى إقناع المدير الفني البرتغالي من أجل البقاء، فى ظل الإغراءات المادية التي عرضت عليه من جانب النادي السعودي.
وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المتخصص في أخبار الانتقالات، صحة تلك الأخبار ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "قام الأهلي بتحسين عرضه لماركو سيلفا بعد الرفض الأولي، الأمر متروك الآن للمدرب، قيمة الصفقة 40 مليون يورو لمدة عامين".
وأضاف خبير سوق الانتقالات: "ماركو سيلفا سيتحدث إلى مالك فولهام للمناقشة ثم اتخاذ القرار النهائي".
ويبحث الأهلي، عن تعيين مدير فني جديد، خلفاً للمدير الفني السابق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي نجح في قيادة الفريق للعودة إلى دوري المحترفين السعودي، بعد أن قضى الموسم الماضي في اللعب بدوري الدرجة الأولى.