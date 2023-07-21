الأهلي يتقدم بعرض مُغرٍ للبرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام الإنجليزي

ويبحث الأهلي، عن تعيين مدير فني جديد، خلفاً للمدير الفني السابق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي نجح في قيادة الفريق للعودة إلى دوري المحترفين السعودي، بعد أن قضى الموسم الماضي في اللعب بدوري الدرجة الأولى.