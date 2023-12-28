بعد تجاوز "العلا" و"السر".. الرياض والاتفاق إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات

وحجز الرياضُ مقعدَه في النهائي بعد فوزه على العلا بركلات الترجيح بنتيجة "5-3"، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل "1-1" في مباراة الدور نصف النهائي التي جرت بينهما في الصالة الخضراء بالدمام، مساء اليوم الأربعاء.