بعد تجاوز "العلا" و"السر".. الرياض والاتفاق إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات
رياضة

بعد تجاوز "العلا" و"السر".. الرياض والاتفاق إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات

تأهّل فريقا الرياض والاتفاق إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2022-2023.

وحجز الرياضُ مقعدَه في النهائي بعد فوزه على العلا بركلات الترجيح بنتيجة "5-3"، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل "1-1" في مباراة الدور نصف النهائي التي جرت بينهما في الصالة الخضراء بالدمام، مساء اليوم الأربعاء.

ولحساب الدور ذاته تمكّن الاتفاق من الفوز على "السر" حامل اللقب بنتيجة "6-5"؛ ليتأهل لمواجهة الرياض في المباراة النهائية المقرّر إقامتها يوم السبت المقبل في الصالة الخضراء بالدمام.

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