استعدادًا لمواجهة قرغيزستان في كأس آسيا.. الأخضر يواصل تدريباته على "ملاعب أسباير"

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب قرغيزستان يوم الأحد القادم، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملاعب أسباير" تحت إشراف المدير الفني "مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها أُجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب "عبدالله رديف" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لتعرضه إلى كدمة في الكتف، كما اكتفى اللاعب "مختار علي" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في كاحل القدم.
ويواصل "الأخضر" يوم غدٍ الجمعة استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة عصرًا، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.