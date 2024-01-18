استعدادًا لمواجهة قرغيزستان في كأس آسيا.. الأخضر يواصل تدريباته على "ملاعب أسباير"

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب قرغيزستان يوم الأحد القادم، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.