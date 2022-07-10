فيتوريا يرفض عرض منتخب مصر .. ويقترب من الشباب

أفادت تقارير صحفية، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لفريق سبارتاك موسكو الروسي، حدد وجهته، بعد تلقيه عرضين لتدريب منتخب مصر، ونادي الشباب السعودي لكرة القدم.
وأكد الصحفي البرتغالي برونو أندريا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن فيتوريا قد رفض عرض الاتحاد المصري لكرة القدم، لتدريب منتخب "الفراعنة" خلفًا لإيهاب جلال.
وأوضح برونو أندريا، أن فيتوريا (52 عامًا) رفض عرض تدريب منتخب مصر بسبب المقابل المادي، مشيرًا إلى أن العرض لم يرتق إلى طلبات مدرب النصر السعودي السابق.
وأشار الصحفي البرتغالي إلى أن إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم، قد دخلت في مفاوضات متقدمة مع فيتوريا، لتولي مسؤولية قيادة الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد.
في حين كشفت تقارير مصرية أن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، طار خلال الساعات القليلة المقبلة إلى البرتغال من أجل إجراء تفاوض مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بعد أن قدم الاتحاد عرضًا جديدًا لقيادة الفراعنة بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة براتب شهري يصل إلى 140 ألف دولار.