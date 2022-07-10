فيتوريا يرفض عرض منتخب مصر .. ويقترب من الشباب

في حين كشفت تقارير مصرية أن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، طار خلال الساعات القليلة المقبلة إلى البرتغال من أجل إجراء تفاوض مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بعد أن قدم الاتحاد عرضًا جديدًا لقيادة الفراعنة بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة براتب شهري يصل إلى 140 ألف دولار.