"جوارديولا": نسخة السعودية من كأس العالم للأندية كانت رائعة ومميّزة.. وسعداء باللقب

من جانبه أفاد لاعب مانشستر سيتي "ألفاريز"، الفائز بأفضل لاعب في نهائي كأس العالم للأندية؛ بأنه سعيد جدًّا بما حصل عليه في مانشستر سيتي، كما أن الأحلام لا تتوقّف لديهم، وسعيد بكونه حصل على كأس العالم للمنتخبات، وكأس العالم للأندية، مضيفًا أنه فاز بكل الألقاب وهو بعمر 23 سنة، وسيبقى على أرض الملعب لحصد الألقاب والبطولات.