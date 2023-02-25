"محمد الفيصل" يتوِّج الفائزين بأشواط سباقات stc في "كأس السعودية"

توَّج رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، الأمير محمد بن خالد بن العبدالله الفيصل، الفائز بجائزة المليون ونصف المليون دولار بسباق "كأس stc 1351 "، وذلك ضمن بطولة "كأس السعودية 2023"، أغلى سباقات الخيول في العالم، في نسختها الرابعة، التي أقيمت بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بحضور الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد.
وتسلّم جائزة الفائز بالمركز الأول باثرات ليون، الذي نافس 11 فارسًا عالميًّا في السباق الذي ترعاه stc، ويحمل اسمها، وتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية 1351. كما رعت stc أمس سباق "تحدي الخيالة العالمي"، المكوَّن من 4 أشواط، بجوائز مجموع قيمتها 1.6 مليون دولار، بواقع 400 ألف دولار لكل شوط. وسلمت stc الجوائز للخيالة الفائزين بالأشواط.
وتأتي رعاية stc لهذا الحدث الدولي بوصفها شريكًا بلاتينيًّا وداعمًا تقنيًّا، تماشيًا مع استراتيجيتها في دعم المبادرات للقطاعات الحيوية، منها قطاع الرياضة دعمًا لاستضافة الفعاليات الدولية بالسعودية، وانطلاقًا من ارتباط الخيل بثقافة وموروث وتاريخ السعودية، وامتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه السعودية لرياضة الفروسية.