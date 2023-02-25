"محمد الفيصل" يتوِّج الفائزين بأشواط سباقات stc في "كأس السعودية"

وتأتي رعاية stc لهذا الحدث الدولي بوصفها شريكًا بلاتينيًّا وداعمًا تقنيًّا، تماشيًا مع استراتيجيتها في دعم المبادرات للقطاعات الحيوية، منها قطاع الرياضة دعمًا لاستضافة الفعاليات الدولية بالسعودية، وانطلاقًا من ارتباط الخيل بثقافة وموروث وتاريخ السعودية، وامتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه السعودية لرياضة الفروسية.