الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكرّم أبطال بطولة السعودية تويوتا 2023

يكرم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أبطال بطولة السعودية تويوتا 2023، غداً السبت، في العاصمة الرياض، وذلك بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية.
وتُمنح جوائز بطولة السعودية تويوتا 2023 لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في فئات السيارات والدراجات النارية والكوادز، وبطولة السعودية تويوتا للدراق لفئتي السيارات والدراجات النارية، إلى جانب بطولات السعودية تويوتا للأوتوكروس، وكسر الزمن، والدرفت وصعود الهضبة.
كما سيكرم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال الحفل أبرز المتسابقين السعوديين الذين ارتقوا إلى منصات التتويج في البطولات العالمية، كما سيشهد الحفل عرض ملخص لأبرز إنجازات رياضة المحركات السعودية في العام 2023، وشرح رؤية وتطلعات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للعام المقبل، والكشف عن روزنامة البطولة لعام 2024.
وتحظى بطولة السعودية تويوتا بمكانة ريادية كأكبر بطولة لرياضة المحركات في المملكة العربية السعودية، وأكثرها تنافسية، وتجتذب أبرز السائقين من المملكة ومن المنطقة، وينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع الشريك الرسمي شركة عبد اللطيف جميل للسيارات والشريك الإستراتيجي البنك السعودي للاستثمار وبالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارات المناطق والمحافظات التي تستضيف منافساتها على مدار العام.
وكانت النسخة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا 2023 قد شهدت منافسات قوية في جميع مسابقاتها، وانطلقت في شهر فبراير الماضي في حائل، وتواصلت منافساتها على مدار العام وتنقلت بين الرياض وتبوك ونيوم والباحة والطائف والأحساء والقصيم واختتمت في جدة في شهر ديسمبر الماضي.