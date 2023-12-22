الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكرّم أبطال بطولة السعودية تويوتا 2023

كما سيكرم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال الحفل أبرز المتسابقين السعوديين الذين ارتقوا إلى منصات التتويج في البطولات العالمية، كما سيشهد الحفل عرض ملخص لأبرز إنجازات رياضة المحركات السعودية في العام 2023، وشرح رؤية وتطلعات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للعام المقبل، والكشف عن روزنامة البطولة لعام 2024.