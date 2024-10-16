"عبدالله بن فهد " يتوج "الحقباني" بذهب التنس.. في الألعاب السعودية الثالثة

توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عمار الحقباني بذهبية التنس (للرجال)، التي اختتمت، امس الأربعاء، في مركز الاتحاد السعودي للتنس بالرياض، بعد فوزه على شقيقه سعود الذي حصد الفضية، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة، فيما ذهبت البرونزية للاعب الثقبة شريف حسين بعد فوزه على لاعب الفتح محمد إبراهيم.