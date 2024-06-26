الاتحاد يعلن تعاقده مع دريبلاب .. لرصد وتحليل البيانات الرياضية

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، تعاقده مع شركة دريبلاب الاستشارية الخاصة برصد وتحليل البيانات الرياضية، وذلك لتطوير العمل الرياضي في النادي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في استكمال التحول الرقمي
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "تعاقد نادي الاتحاد مع شركة دريبلاب الاستشارية الرائدة والمتخصصة في رصد وتحليل البيانات الرياضية، وذلك لتطوير العمل الرياضي في النادي من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من البيانات الذكية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في استكمال التحول الرقمي.
وتابع البيان :"يهدف نادي الاتحاد من خلال الالتزام بنماذج دريبلاب الدقيقة والموثوقة لتعزيز جهوده في اكتشاف وتطوير المواهب واتخاذ القرارات الإستراتيجية، حيث تتيح للنادي إمكانية الوصول إلى البيانات التحليلية الدقيقة بما يساعد على استكمال عمليات التقييم الشاملة لمردود اللاعبين والفريق، واختيار المواهب الصاعدة وغير ذلك من القرارات الفنية".
وأضاف :"كانت شركة دريبلاب ذات الشهرة الواسعة والخبرة العريضة في مجالها؛ قد عززت خلال السنوات الماضية وجودها في سوق الشرق الأوسط، حيـث تقدم حزمة متنوعة من الخدمات للأندية والاتحادات منذ عام 2017. كما تمتاز الشركة بقدرتها على تقديم حلول فريدة تم تصميمها خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لكافة عملائها".
وأردف البيان:" سوف يتمكن النادي من الوصول إلى النماذج التحليليـة الأكثر تقدماً، وسيستفيد أيضاً من الخدمات الاستشارية المتخصصة، وهو ما يساعد النادي على الاستفادة من معرفة وخبرة فريق خبراء الشركة في مجال الاستكشاف المبني على البيانات".
وأوضح:" يأتي هذا التعاقد ليعكس التزام نادي الاتحاد باعتماد التكنولوجيا المتقدمة كأداة رئيسة لتطوير الرياضة، مما يدعم مساعيه للبقاء في طليعة الأندية الرياضية".