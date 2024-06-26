الاتحاد يعلن تعاقده مع دريبلاب .. لرصد وتحليل البيانات الرياضية

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "تعاقد نادي الاتحاد مع شركة دريبلاب الاستشارية الرائدة والمتخصصة في رصد وتحليل البيانات الرياضية، وذلك لتطوير العمل الرياضي في النادي من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من البيانات الذكية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في استكمال التحول الرقمي.