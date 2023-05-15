دوري روشن.. العدالة برباعية الفتح يحافظ على حظوظ البقاء مع الكبار

أبقى فريق العدالة الأول لكرة القدم على حظوظه قائمة في البقاء بدوري المحترفين الموسم المقبل؛ وذلك بعد فوزه الكبير على مضيفه الفتح (4-2) مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.