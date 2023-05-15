دوري روشن.. العدالة برباعية الفتح يحافظ على حظوظ البقاء مع الكبار

أبقى فريق العدالة الأول لكرة القدم على حظوظه قائمة في البقاء بدوري المحترفين الموسم المقبل؛ وذلك بعد فوزه الكبير على مضيفه الفتح (4-2) مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدَّم العدالة بهدف، حمل توقيع نجمه البرتغالي بيدرو ميجيل في الدقيقة الـ25، قبل أن يضيف زميله الكولومبي رينالدو لينيس الهدف الثاني في الدقيقة الـ32.
وفي الشوط الثاني واصل العدالة تألقه وزيارته للشباك بتسجيله ثالث الأهداف عن طريق الدولي البيروفي كرستوفر جونزاليز في الدقيقة الـ59. ولم يكد يفيق الفتح من صدمة الهدف الثالث حتى تلقت شباكه رابع الأهداف بعد مرور دقيقتين فقط بواسطة اللاعب محمد العوفي.
وقلص فراس البريكان الفارق للفتح بتسجيله الهدف الأول من مجهود فردي مميز، تلاعب من خلاله بالمدافعين قبل أن يسدد الكرة في داخل الشباك عن الدقيقة الـ65. وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عاد البريكان لتسجيل هدف الفتح الثاني برأسية جميلة في الدقيقة الـ(90+10).
وبهذه النتيجة وصل العدالة للنقطة الـ24، أبقته في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، ويبعد نقطتين فقط عن مراكز الأمان، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ39 في المركز السادس.