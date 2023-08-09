في افتتاح دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.. الأهلي يعلن نفاد تذاكر مباراة الحزم

وقال النادي الغربي معلّقًا على نفاد التذاكر: "نفدت تذاكر مواجهة الأهلي والحزم بالكامل، والمقرر إقامتها في الـ9 من مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وذلك بعد ساعات من طرحها".