في افتتاح دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.. الأهلي يعلن نفاد تذاكر مباراة الحزم

أعلن النادي الأهلي عن نفاد تذاكر مواجهة فريقه الأول لكرة القدم أمام ضيفه الحزم، بعد ساعات من طرحها؛ بحسب ما كشف عنه النادي عبر حسابه الرسمي في"إكس" موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.
وقال النادي الغربي معلّقًا على نفاد التذاكر: "نفدت تذاكر مواجهة الأهلي والحزم بالكامل، والمقرر إقامتها في الـ9 من مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وذلك بعد ساعات من طرحها".
ويفتتح فريق الأهلي ونظيره الحزم الصاعدان حديثًا إلى دوري الأضواء؛ منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023 - 2024، عندما يلتقيان في 11 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى.