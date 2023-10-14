"رونالدو" إلى رقم قياسي جديد.. "الهدف 125 والمباراة 202" يخطفان أنظار العالم

أشادت صحف ومواقع عالمية بالنجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، لاعب النصر والمنتخب البرتغالي، بعد وصوله للهدف الـ"125" مع منتخب بلاده، خلال 202 مباراة خاضها رفقته.
ونجح المنتخب البرتغالي بقيادة "كريستيانو رونالدو"، مساء أمس الجمعة، في الفوز على منتخب سلوفاكيا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهّلة إلى بطولة يورو 2024.
صحيفة "lequipe" الفرنسية قالت: "البرتغال تأهّلت إلى بطولة أمم أوروبا 2024، بفوزها على ضيفتها سلوفاكيا "3-2"، وقد تحقّق هذا النجاح بفضل أهداف كريستيانو رونالدو، وجونزالو راموس".
وأضافت الصحيفة: "بحسب الإحصائيات: فإن رونالدو وصل مع منتخب البرتغال للمباراة رقم 202، وقد وصل إلى رقم قياسي بعد تسجيل هدفيه 124 و125 مع البرتغال".
وعلقت صحيفة "ESPN" البرازيلية: "كريستيانو رونالدو يسجل هدفين، والبرتغال تهزم سلوفاكيا وتتأهّل ليورو 2024، أصبح لدى رونالدو الآن 125 هدفًا في 202 مباراة مع المنتخب البرتغالي".
وكتب موقع "Onefootball": "سجّل كريستيانو رونالدو هدفًا من ركلة جزاء، ويصل إلى رقم جديد مع منتخب البرتغال، وهو يواصل صناعة التاريخ؛ فقد لعب حوالي 202 مباراة مع منتخب بلاده".