"رونالدو" إلى رقم قياسي جديد.. "الهدف 125 والمباراة 202" يخطفان أنظار العالم

ونجح المنتخب البرتغالي بقيادة "كريستيانو رونالدو"، مساء أمس الجمعة، في الفوز على منتخب سلوفاكيا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهّلة إلى بطولة يورو 2024.