"المبطي" بطلًا لكأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل

وفي حديث للفارس "المبطي" عقب التتويج قال: "أحمدُ الله على هذا الفوز الذي أتى بعد منافسة قوية مع إخواني الفرسان، ووسط ظروف قاسية بحرارة الجو؛ ولكن استطعت بتوجيه مدربي ووالدي خالد المبطي، أن أتخطى هذه الصعاب ونتوج بالكأس".