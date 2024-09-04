ضمن تصفيات كأس العالم 2026.. الأخضر السعودي يسعى لعبور محطة إندونيسيا

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، أمس الأربعاء، على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمارين الكرات الثابتة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.