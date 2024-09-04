ضمن تصفيات كأس العالم 2026.. الأخضر السعودي يسعى لعبور محطة إندونيسيا

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره منتخب إندونيسيا، منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.
تنطلق المباراة بين منتخبي السعودية وإندونيسيا، مساء اليوم الخميس، وتحديدًا في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، أمس الأربعاء، على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمارين الكرات الثابتة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب "عبد الإله المالكي" في التدريبات الجماعية مع زملائه بعد اكتمال جاهزيته.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.