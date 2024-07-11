"دونيس" يقود الخليج في دوري روشن

أعلن نادي الخليج رسميًا تعاقده مع اليوناني جورجوس دونيس لقيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "مـن قـلـب بلد الـحضـارة "اليونان" .."دونيس" يحط الرحال في خليج سيهات".
وبعد توليه قيادة المسؤولية الفنية لفريق الخليج ستكون هذه رابع محطات المدرب اليوناني البالغ من العمر 54 عامًا في الملاعب السعودية بعد أن أشرف على تدريب فرق الهلال والفتح والوحدة الذي دربه على فترتين آخرهما الموسم الماضي.
وكان نادي الخليج أنهى مطلع الشهر الحالي عقد البرتغالي بيدرو إيمانويل بالتراضي بين الطرفين بعد إنهاء سائر الإجراءات القانونية.
ورحل المدرب البرتغالي عن الخليج على الرغم من تبقي موسم على انتهاء عقده بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق للموسم الثالث على التوالي.