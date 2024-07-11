"دونيس" يقود الخليج في دوري روشن

وبعد توليه قيادة المسؤولية الفنية لفريق الخليج ستكون هذه رابع محطات المدرب اليوناني البالغ من العمر 54 عامًا في الملاعب السعودية بعد أن أشرف على تدريب فرق الهلال والفتح والوحدة الذي دربه على فترتين آخرهما الموسم الماضي.