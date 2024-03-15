أخضر السيدات يحافظ على مركزه في أول تصنيف للفيفا بعام 2024

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات على مراكزه في التصنيف الأول لعام 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة.
وحلّ أخضر السيدات في المركز 175 من أصل 193 منتخبًا مصنفًا، ودخل المنتخب السعودي للسيدات تصنيف "فيفا" في مارس 2023، بعد نحو عام من تدشينه؛ حيث حلّ وقتها في المركز الـ171.
عزّزت "إسبانيا" صدارتها على أقرب مطارديها، في حين أضحت إنجلترا تحتلّ الوصافة، واحتفظت فرنسا التي خسرت نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، بمقعدها ضمن ثلاثي القمة في التصنيف العالمي.
ورغم فوز الولايات المتحدة ببطولتها القارية، إلا أنها تراجعت إلى المركز الرابع، أما ألمانيا فاقتحمت المراكز الخمسة الأولى، بينما انضمت البرازيل "المركز العاشر" إلى نادي العشرة الذين تُكمل عقده منتخبات السويد "المركز السادس"، واليابان "المركز السابع، +1"، وهولندا "المركز الثامن، -1"، وكندا "المركز التاسع، +1".
وكانت مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأوليمبية 2024 ضمن أجندة الربع الأول من عام 2024 للمنتخبات في اتحادات أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي. وبالنسبة للبعض الآخر كانت بطولة غرب آسيا ضمن البرنامج أيضًا، بينما أقيمت المرحلة النهائية من كأس Concacaf الذهبية.
في المجمل: أقيمت 126 مباراة دولية خلال هذه الفترة، أسفرت عن العديد من التغييرات في التصنيف العالمي للسيدات.
سيتمّ نشر النسخة القادمة من تصنيف العالمي للسيدات في 14 يونيو/ حزيران 2024.