أخضر السيدات يحافظ على مركزه في أول تصنيف للفيفا بعام 2024

ورغم فوز الولايات المتحدة ببطولتها القارية، إلا أنها تراجعت إلى المركز الرابع، أما ألمانيا فاقتحمت المراكز الخمسة الأولى، بينما انضمت البرازيل "المركز العاشر" إلى نادي العشرة الذين تُكمل عقده منتخبات السويد "المركز السادس"، واليابان "المركز السابع، +1"، وهولندا "المركز الثامن، -1"، وكندا "المركز التاسع، +1".